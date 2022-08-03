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Ворскла перемогла Кривбас у контрольному матчі

Вчора 23:37 171 0
Кривбас і Ворскла провели контрольний матч в рамках підготовки до нового сезону УПЛ
Ворскла перемогла Кривбас у контрольному матчі
#Ворскла, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Ворскла обіграла Кривбас у контрольному матчі в рамках підготовки до нового сезону УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь полтавського клубу.

Товариський матч

03 серпня

Кривбас - Ворскла 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Банада, 2:0 - 21 Зотько, 2:1 - 60 Степанюк, 2:2 - 78 СТепанюк, 2:3 - 90 Черниш

Кривбас: Богдан Сарнавський (к), Микита Татарков, Віталій Вернидуб (Євген Опанасенко, 61), Іван Зотько, Тимур Стецьков, Дмитро Семенов, Євген Банада (Тимур Кораблін, 56), Андрій Понєдєльнік (Гліб Попчук, 80), Дмитро Хомченовський (В’ячеслав Рябов, 71), Назар Волошин (Роман Дебелко, 70), Денис Устименко (Денис Шевченко, 73)

Ворскла (Полтава) (стартовий склад): Дмитро Різник, Феліпе, Сергій Яворський (к), Артем Челядін, Андрій Бацула, Давид Пуцлін, Юрій Козиренко, Ардіт Толі, Артем Кулаковський, Марлісон, Данило Кравчук.

Запасні: Павло Ісенко, Олександр Домолега, Ігор Пердута, Данііл Хрипчук, Руслан Степанюк, Енур Тотре, Дмитро Черниш, Ілля Крупський.

Раніше Ворскла підписала півзахисника Тирани.

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