Головне
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:02 3185
Спеція знову орендувала Коваленка
Вчора 21:25 213
Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ
Вчора 18:39 699
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій
Вчора 15:39 2152
Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 15:18 999
Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Вчора 14:11 936
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 3469
Україна завершила Європейський юнацький олімпійський фестиваль на 7 місці у медальному заліку
Вчора 12:14 303
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Вчора 09:58 4028
«Все буде Україна»: школярі з Київщини передали дитячі малюнки захисникам України на передову
01.08.2022 12:17 2211
Прямі трансляції

Ворскла підписала півзахисника Тирани

Вчора 23:38 152 0
Македонець Тотре став гравцем Ворскли
Ворскла підписала півзахисника Тирани
#Ворскла, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла підписала півзахисника Тирани Еннура Тотре.

Про це повдіомляє пресслужба албанського клубу.

Угода буде розрахована на 3 сезони, а зарплата становитиме 180 тисяч євро на рік.

Підписання 25-річного македонця обійдеться українському клубу у 250 тис євро. Ще 50 тисяч передбачені бонусними виплатами.

На рахунку хавбека є 2 матчі за національну збірну Північної Македонії. У складі Тирани він провів 40 ігор, відзначившись 5 голами та 6 асистами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KF Tirana (@kftirana.al)

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 3185
В Україні загинули два російські баскетболісти В Україні загинули два російські баскетболісти 3175
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція Динамо - Штурм: онлайн-трансляція 4028
Русин підписав контракт із Зорею, - ЗМІ Русин підписав контракт із Зорею, - ЗМІ 1227
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій 2152
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 3469
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8570 5
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40375
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 20823 2
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 2775
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5909
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24415 4