Македонець Тотре став гравцем Ворскли

Джерело - Чемпіон.

Ворскла підписала півзахисника Тирани Еннура Тотре.

Про це повдіомляє пресслужба албанського клубу.

Угода буде розрахована на 3 сезони, а зарплата становитиме 180 тисяч євро на рік.

Підписання 25-річного македонця обійдеться українському клубу у 250 тис євро. Ще 50 тисяч передбачені бонусними виплатами.

На рахунку хавбека є 2 матчі за національну збірну Північної Македонії. У складі Тирани він провів 40 ігор, відзначившись 5 голами та 6 асистами.