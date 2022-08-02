Джерело - Чемпіон.
Ворскла підписала півзахисника Тирани Еннура Тотре.
Про це повдіомляє пресслужба албанського клубу.
Угода буде розрахована на 3 сезони, а зарплата становитиме 180 тисяч євро на рік.
Підписання 25-річного македонця обійдеться українському клубу у 250 тис євро. Ще 50 тисяч передбачені бонусними виплатами.
На рахунку хавбека є 2 матчі за національну збірну Північної Македонії. У складі Тирани він провів 40 ігор, відзначившись 5 голами та 6 асистами.
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