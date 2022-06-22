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Президента Наполі підозрюють у махінаціях

Сьогодні 10:57 132 0
Під підозру потрапив трансфер Віктора Осімхена
Президента Наполі підозрюють у махінаціях
Фото - gettyimages
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Осімхен, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.

Прокуратура Неаполя розпочала розслідування трансферу нападника Віктора Осімхена з Лілля до Наполі.

Про це повідомляє Calcio Finanza з посиланням на Il Mattino.

Перехід нігерійця, який відбувся у 2020 році, є найдорожчим придбанням клубу в історії (75 млн євро).

Причиною слідства є невідповідності, що були виявлені в документаціях. Йдеться про помилки, вказані в пунктах про фінансові аспекти угоди. Президент клубу Ауреліо де Лаурентіс підозрюється в махінаціях.

Окрім підписання Осімгена, прокуратура також планує детально вивчити справи продажу трьох інших гравців команди. Інтереси де Лаурентіса представляє адвокат Фабіо Фулгері.

Наразі невідомо, яке покарання може загрожувати Наполі та особисто керівництву команди.

Нагадаємо, Осімхен може перейти у Баварію.

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