Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів зі Штурмом

Стала відома форма Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє з австрійським Штурмом із міста Грац.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашній формі в біло-блакитних кольорах, воротар киян – у сірому комплекті екіпірування. Суперники киян використають свій третій комплект форми синього кольору, а голкіпер Штурма гратиме у світло-салатовій формі.