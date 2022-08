Челсі зробив пропозицію Брайтону щодо лівого захисника Марка Кукурельї.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб запропонував за нього понад 50 млн фунтів.

"Сині" сподіваються досягти повної згоди з Брайтоном, але досі немає офіційної відповіді.

Сам гравець наполягає на переході в Челсі, він хоче, щоб цей трансфер відбувся.

Chelsea have submitted bid worth more than £50m for Marc Cucurella on Tuesday evening. Club now hopeful to reach full agreement with Brighton, still no official answer - Cucurella's pushing to join Chelsea, he wants the move 🚨🔵 #CFC



Levi Colwill, discussed in separated deal. pic.twitter.com/BHIItqbDHj