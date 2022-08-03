Джерело - Foot Mercato.
ПСЖ має намір підписати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви до кінця трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
Парижани розраховують на хороші взаємовідносини між 27-річним гравцем та футбольним радником клубу Луїшем Кампушем з яким вони разом працювали в Монако
"Містяни" мають намір виручити за Сілву понад 80 мільйонів євро.
Також на плеймейкера претендує Барселона, але наразі каталонці мають певні фінансові труднощі. Сам Бернарду нібито не проти повернутися в Лігу 1.