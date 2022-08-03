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ПСЖ має намір придбати Сілву в Манчестер Сіті

Сьогодні 14:58 337 0
"Містяни" мають намір виручити за Сілву понад 80 мільйонів євро
ПСЖ має намір придбати Сілву в Манчестер Сіті
#Бернарду Сілва, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Луїш Кампуш

Джерело - Foot Mercato.

ПСЖ має намір підписати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви до кінця трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Парижани розраховують на хороші взаємовідносини між 27-річним гравцем та футбольним радником клубу Луїшем Кампушем з яким вони разом працювали в Монако

"Містяни" мають намір виручити за Сілву понад 80 мільйонів євро.

Також на плеймейкера претендує Барселона, але наразі каталонці мають певні фінансові труднощі. Сам Бернарду нібито не проти повернутися в Лігу 1.

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