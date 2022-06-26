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Сілва має намір грати за Барселону

Сьогодні 12:21 136 0
Взимку португалець повідомив про це представників клубу
Сілва має намір грати за Барселону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Бернарду Сілва, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва у захваті від Барселони та мріє стати гравцем іспанського клубу

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

27-річний португалець хотів перейти до Барси ще з моменту виступів у складі Бенфіки та Монако.

Минулої зими представники Барселони неодноразово їздили до Манчестера, щоб домовитися про трансфер тодішнього гравця Сіті Феррана Торреса. 

Під час однієї з таких поїздок з ними зустрівся Бернарду та повідомив, що дуже хоче, щоб підписали і його.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн.

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