Взимку португалець повідомив про це представників клубу

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва у захваті від Барселони та мріє стати гравцем іспанського клубу

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

27-річний португалець хотів перейти до Барси ще з моменту виступів у складі Бенфіки та Монако.

Минулої зими представники Барселони неодноразово їздили до Манчестера, щоб домовитися про трансфер тодішнього гравця Сіті Феррана Торреса.

Під час однієї з таких поїздок з ними зустрівся Бернарду та повідомив, що дуже хоче, щоб підписали і його.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн.