Джерело - Mundo Deportivo.
Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва у захваті від Барселони та мріє стати гравцем іспанського клубу
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
27-річний португалець хотів перейти до Барси ще з моменту виступів у складі Бенфіки та Монако.
Минулої зими представники Барселони неодноразово їздили до Манчестера, щоб домовитися про трансфер тодішнього гравця Сіті Феррана Торреса.
Під час однієї з таких поїздок з ними зустрівся Бернарду та повідомив, що дуже хоче, щоб підписали і його.
Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий відпустити Сілву за 80 млн.