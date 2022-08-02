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Дніпро-1 розгромив словенський клуб у контрольному матчі

Вчора 22:10 260 0
Переконлива перемога українського клубу
Дніпро-1 розгромив словенський клуб у контрольному матчі
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 у матчі на зборах переміг словенський клуб Белтинці.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українського клубу.

Контрольний матч
02 серпня

СК Дніпро-1 – НД Белтинці (Словенія) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Залер (автогол), 2:0 - 66 Назаренко, 3:0 - 90+4 Горбунов

Дніпро-1: 1. Валеф )44.Кінарейкін,72), 6. Бузанелло (19.Назаренко,46), 15. Логінов (кап), 24. Лучкевич (47.Кононов,80), 39. Сваток (3.Адамюк,62), 4. Танчик, 8. Когут (5.Сарапій,72), 14. Бабенко, 76. Піхальонок (30.Рубчинський,62), 99. Горбунов, 11. Громов.

Нагадаємо, Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

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