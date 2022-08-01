Setanta Sports - лідер у боротьбі за тендер УПЛ

Setanta Sports за права на УПЛ пропонує в 15 раз більшу суму, ніж MEGOGO

Джерело - Чемпіон.

Найближчого тижня УПЛ отримає офіційного транслятора.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Є шанс, що буде створено єдиний пул. На 99% офіційним транслятором стане Setanta Sports.

В УПЛ є дві повноцінні заявки на повний пакет матчів від Setanta Sports та MEGOGO. Еспресо та ще кілька каналів претендують на матчі окремих команд та хайлайти. Setanta Sports пропонує в 15 раз більшу суму, ніж MEGOGO.

У цьому сезоні клуби зможуть заробити на телеправах більшу суму, ніж у минулі роки. В середньому команда отримає 100 тисяч доларів за сезон.

Раніше повідомлялося, що на трансляцію матчів УПЛ претендують Setanta та Еспресо.