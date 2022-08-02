Динамо продовжило контракт із Бурдою

Оборонець Динамо Микита Бурда підписав новий контракт з київським клубом.

Про це розповів агент гравця Олександр Яковенко у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАСТ.

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"Зараз Динамо продовжило з ним контракт, за що хотів би висловити їм величезну повагу і вдячність, тому що все-таки Микита дуже багато пропустив через травму і не грав. Однак Динамо, тим не менш, після такої перерви запропонувало йому контракт з хорошими умовами.

Скажемо так, вони не залишили його на вулиці, якщо так можна говорити. Якщо б Динамо навіть вчинило по-іншому, у Микити в будь-якому випадку було би все нормально, і без команди він би не залишився", – розповів Яковенко.