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Забарний: Будемо виходити й битися в матчі проти Штурма

Сьогодні 15:47 294 0
Захисник Динамо розповів про майбутній матч у кваліфікації ЛЧ
Забарний: Будемо виходити й битися в матчі проти Штурма
#Динамо Київ, #Ілля Забарний, #Ліга чемпіонів, #Штурм

Джерело - Чемпіон.

Динамо налаштоване битися зі Штурмом за путівку в раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник киян Ілля Забарний.

"Штурм - це дуже добре організований суперник. Буде важкий перший матч. Думаю, що він буде цікавий. Суперник виділяється командною грою. Вони не бояться грати та вже виступали на високому рівні. Ми передивилися їхні матчі".

  АктуальноДинамо - Штурм: онлайн-трансляція

"Тут мова про мотивацію не йде. Маємо війну в нашій країні, кожен сам розуміє, як живуть наші люди. Будемо виходити й битися", - сказав Забарний.

Перший матч розпочнеться 3 серпня о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться 9 серпня о 21:30.

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