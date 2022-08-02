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Ювентус планує підписати хавбека Ліона Пакету

Сьогодні 13:48 211 0
ТОП-клуби АПЛ мали намір підписати бразильського хавбека
Ювентус планує підписати хавбека Ліона Пакету
#Ліон, #Пакета, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Ювенутс має намір поборотися за трансфер півзахисника Ліона Лукаса Пакету.

Про це повідомляє Calciomercato.

Туринці вважають 24-річного футболіста хорошим підсиленням середньої лінії та готові запропонувати Ліону обмін на Адрієна Рабйо з доплатою.

Йдеться про суму в розмірі 18-20 мільйонів євро. Французи натомість хочуть виручити 30-35 мільйонів.

Раніше була інформація, що на бразильця претендують Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Також, Ліон повісив цінник на Пакету для Арсенала.

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