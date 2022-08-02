Джерело - Calciomercato.com.
Ювенутс має намір поборотися за трансфер півзахисника Ліона Лукаса Пакету.
Про це повідомляє Calciomercato.
Туринці вважають 24-річного футболіста хорошим підсиленням середньої лінії та готові запропонувати Ліону обмін на Адрієна Рабйо з доплатою.
Йдеться про суму в розмірі 18-20 мільйонів євро. Французи натомість хочуть виручити 30-35 мільйонів.
Раніше була інформація, що на бразильця претендують Манчестер Сіті та Тоттенгем.
Також, Ліон повісив цінник на Пакету для Арсенала.