ТОП-клуби АПЛ мали намір підписати бразильського хавбека

Ювенутс має намір поборотися за трансфер півзахисника Ліона Лукаса Пакету.

Про це повідомляє Calciomercato.

Туринці вважають 24-річного футболіста хорошим підсиленням середньої лінії та готові запропонувати Ліону обмін на Адрієна Рабйо з доплатою.

Йдеться про суму в розмірі 18-20 мільйонів євро. Французи натомість хочуть виручити 30-35 мільйонів.

Раніше була інформація, що на бразильця претендують Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Також, Ліон повісив цінник на Пакету для Арсенала.