Карпати зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Карпати вдома зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
Карпати (Львів) - Верес (Рівне) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Галенков, 1:1 - 81 Г.Пасіч
Карпати (старт): воротар на перегляді - Махнєв, Болденков, Дуць, Галенков, Климець, Рябов, Приймак (Ткачук 43), Чачуа, Кожанов, Тарануха.
Карпати (другий тайм): Фастов, Ткачук, Махнєв (Лобай 79), Болденков, Дуць (Ломницький 79), Галенков (Лень 89), Климець, Рябов (Репета 61), Чачуа, Кожанов (Шах 79), Тарануха (Сидун 79).
Верес (старт): Ющишин - Гагун, Мірошник, Вовченко, Є.Пасіч, Кучеров, Курко, Дахновський, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик.
Верес (другий тайм): Коркодим - С.Шестаков, Гук, Курко, Квасний, Кучеров, Вовченко (Кльоц 65), Дахновський, Гечев, Г.Пасіч, М.Шестаков.
Попередження: Приймак 27, Ткачук 51 - С.Шестаков 48, Дахновський 68