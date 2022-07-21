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Карпати зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі

Сьогодні 20:13 130 0
Матч завершився внічию
Карпати зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі
#Верес, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати вдома зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 1:1.

Контрольний матч
21 липня

Карпати (Львів) - Верес (Рівне) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Галенков, 1:1 - 81 Г.Пасіч

Карпати (старт): воротар на перегляді - Махнєв, Болденков, Дуць, Галенков, Климець, Рябов, Приймак (Ткачук 43), Чачуа, Кожанов, Тарануха.

Карпати (другий тайм): Фастов, Ткачук, Махнєв (Лобай 79), Болденков, Дуць (Ломницький 79), Галенков (Лень 89), Климець, Рябов (Репета 61), Чачуа, Кожанов (Шах 79), Тарануха (Сидун 79).

Верес (старт): Ющишин - Гагун, Мірошник, Вовченко, Є.Пасіч, Кучеров, Курко, Дахновський, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик.

Верес (другий тайм): Коркодим - С.Шестаков, Гук, Курко, Квасний, Кучеров, Вовченко (Кльоц 65), Дахновський, Гечев, Г.Пасіч, М.Шестаков.

Попередження: Приймак 27, Ткачук 51 - С.Шестаков 48, Дахновський 68

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