Палкін: Чемпіонські амбіції з себе не знімаємо

Донецький Шахтар має намір боротися з Динамо за чемпіонство.

Про це заявив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли йде війна, важко щось назвати провалом. При тому, що ми постраждали більше, ніж будь-який клуб. У нас завдань більше, ніж у будь-кого - принаймні, якщо порівнювати з Динамо".

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"У нас завдання та ситуація набагато складніша, ніж у них. Але ми із себе чемпіонські амбіції не знімаємо. Так, у нас ситуація змінилася, деякі речі доводиться робити з нуля, але ми дуже заряджені", - сказав Палкін.