Палкін: Чемпіонські амбіції з себе не знімаємо

Джерело - Tribuna.com.
Донецький Шахтар має намір боротися з Динамо за чемпіонство.
Про це заявив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.
"Коли йде війна, важко щось назвати провалом. При тому, що ми постраждали більше, ніж будь-який клуб. У нас завдань більше, ніж у будь-кого - принаймні, якщо порівнювати з Динамо".
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"У нас завдання та ситуація набагато складніша, ніж у них. Але ми із себе чемпіонські амбіції не знімаємо. Так, у нас ситуація змінилася, деякі речі доводиться робити з нуля, але ми дуже заряджені", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Утрехтом.