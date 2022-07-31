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Палкін: Чемпіонські амбіції з себе не знімаємо

Сьогодні 14:38 210 0
Гендиректор Шахтаря розповів про плани клубу на рік
Палкін: Чемпіонські амбіції з себе не знімаємо
#Динамо Київ, #Йовичевич, #Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецький Шахтар має намір боротися з Динамо за чемпіонство.

Про це заявив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли йде війна, важко щось назвати провалом. При тому, що ми постраждали більше, ніж будь-який клуб. У нас завдань більше, ніж у будь-кого - принаймні, якщо порівнювати з Динамо".

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"У нас завдання та ситуація набагато складніша, ніж у них. Але ми із себе чемпіонські амбіції не знімаємо. Так, у нас ситуація змінилася, деякі речі доводиться робити з нуля, але ми дуже заряджені", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Утрехтом.

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