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Будник може посилити Львів

Сьогодні 17:11 215 0
Нападник став вільним агентом на початку липня
Будник може посилити Львів
#Карпати, #ПФК Львів

Джерело - Sport Arena.

Колишній нападник Карпат Євген Будник може посилити ПФК Львів.

Про це повідомляє Sport Arena.

31-річний форвард із липня перебуває у статусі вільного агента. Раніше Карпати розлучилися з низкою футболістів, включаючи Євгена, за взаємною згодою сторін.

Будник весняну частину минулого сезону провів у грецькому Астерасі. Форвард провів 8 матчів у другій Суперлізі, забивши 6 м’ячів.

У сезоні 2021-22 років Карпати виступали у групі А Другої ліги. На момент дострокової зупинки чемпіонату львівський клуб посідав перше місце у турнірній таблиці.

Львів посів 12 місце в УПЛ. Старт чемпіонату України 2022/23 призначено на 23 серпня.

Раніше Карпати підписали Фастова та Репету.

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