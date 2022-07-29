Карпати підписали Фастова та Репету

Джерело - ФК Карпати.
Львівські Карпати підписали контракти з голкіпером Дмитром Фастовим та півзахисником Юрієм Репетою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Дмитро Фастов народився 25-го липня 1997-го року в Києві. Він є вихованцем київського Динамо та виступав за юнацьку і молодіжку команди біло-синіх.
Останнім клубом Фастова був польський Подгале. Також відзначимо, що кіпер провів 21 поєдинок за юнацькі збірні України. За Карпати Дмитро Фастов виступатиме під 25-им номером.
Юрій Репета народився 22 квітня 1997-го року в місті Бібрка (Львівська область). Донедавна Репета захищав кольори Фенікса (Підмонастир), який є лідером Прем’єр-ліги Львівської області. Хавбек обрав собі 11-ий номер у Карпатах.
Раніше Карпати розгромили аматорський клуб.