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Карпати підписали Фастова та Репету

Вчора 22:40 183 0
Клуб підсилив воротарську позицію та середню лінію
Карпати підписали Фастова та Репету
#Карпати

Джерело - ФК Карпати.

Львівські Карпати підписали контракти з голкіпером Дмитром Фастовим та півзахисником Юрієм Репетою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дмитро Фастов народився 25-го липня 1997-го року в Києві. Він є вихованцем київського Динамо та виступав за юнацьку і молодіжку команди біло-синіх.

Останнім клубом Фастова був польський Подгале. Також відзначимо, що кіпер провів 21 поєдинок за юнацькі збірні України. За Карпати Дмитро Фастов виступатиме під 25-им номером.

Юрій Репета народився 22 квітня 1997-го року в місті Бібрка (Львівська область). Донедавна Репета захищав кольори Фенікса (Підмонастир), який є лідером Прем’єр-ліги Львівської області. Хавбек обрав собі 11-ий номер у Карпатах.

Раніше Карпати розгромили аматорський клуб.

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