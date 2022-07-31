Клуб із Житомирської області може стати одним із учасників Другої ліги

Джерело - Sportarena.
Одним із претендентів на участь у новому сезоні Другої ліги є Звягель із міста Новоград-Волинський Житомирської області.
Про це повідомляє Sportarena.
Звягель у минулому сезоні був учасником аматорського чемпіонату України. Цей пункт є одним із головних для отримання професійного статусу та участі у змаганнях під егідою ПФЛ.
Також одеський клуб Реал Фарма планує взяти участь у сезоні 2022/23 у чемпіонаті Другої ліги.
Новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня.