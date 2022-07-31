Клуб із Житомирської області може стати одним із учасників Другої ліги

Новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня

Джерело - Sportarena.

Одним із претендентів на участь у новому сезоні Другої ліги є Звягель із міста Новоград-Волинський Житомирської області.

Про це повідомляє Sportarena.

Звягель у минулому сезоні був учасником аматорського чемпіонату України. Цей пункт є одним із головних для отримання професійного статусу та участі у змаганнях під егідою ПФЛ.

Також одеський клуб Реал Фарма планує взяти участь у сезоні 2022/23 у чемпіонаті Другої ліги.

Новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня.