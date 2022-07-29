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Реал Фарма планує взяти участь у наступному сезоні

Сьогодні 16:41 218 0
Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня
Реал Фарма планує взяти участь у наступному сезоні
#Реал Фарма

Джерело - Sportarena.

Одеський клуб Реал Фарма планує взяти участь у сезоні 2022/23 у чемпіонаті Другої ліги Групи Б.

Про це повідомляє Sportarena.

У минулому сезоні, який було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Реал Фарма посів 14-е місце у Другій лізі Групи Б.

Президент ПФЛ Олександр Каденко заявляв, що у чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може стартувати наприкінці серпня чи на початку вересня.

Раніше ПФЛ хоче скасувати прямі трансляції матчів Першої та Другої ліг.

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