На матчі Динамо - Штурм працюватимуть французькі арбітри

Матч відбудеться 3 серпня

Джерело - УЄФА.

УЄФА призначив суддівську бригаду на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та австрійським Штурмом, який відбудеться наступної середи, 3 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Склад арбітрів:

Головний суддя: Франсуа Летексье (Франція),

Асистенти: Сіріль Муньє і Меді Рамуне (обидва - Франція),

Четвертий арбітр: Жеремі Стінат (Франція).

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Варто зазначити, що Динамо розпочало продаж квитків на матч зі Штурмом.