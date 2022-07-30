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На матчі Динамо - Штурм працюватимуть французькі арбітри

Сьогодні 16:59 389 0
Матч відбудеться 3 серпня
На матчі Динамо - Штурм працюватимуть французькі арбітри
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм

Джерело - УЄФА.

УЄФА призначив суддівську бригаду на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та австрійським Штурмом, який відбудеться наступної середи, 3 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Склад арбітрів:

Головний суддя: Франсуа Летексье (Франція),

Асистенти: Сіріль Муньє і Меді Рамуне (обидва - Франція),

Четвертий арбітр: Жеремі Стінат (Франція).

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Варто зазначити, що Динамо розпочало продаж квитків на матч зі Штурмом.

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