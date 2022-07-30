На матчі Динамо - Штурм працюватимуть французькі арбітри

Джерело - УЄФА.
УЄФА призначив суддівську бригаду на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та австрійським Штурмом, який відбудеться наступної середи, 3 серпня.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Склад арбітрів:
Головний суддя: Франсуа Летексье (Франція),
Асистенти: Сіріль Муньє і Меді Рамуне (обидва - Франція),
Четвертий арбітр: Жеремі Стінат (Франція).
Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Варто зазначити, що Динамо розпочало продаж квитків на матч зі Штурмом.