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Динамо розпочало продаж квитків на матч зі Штурмом

Сьогодні 19:25 221 0
Вартість квитків складає від 40 до 150 польських злотих
Динамо розпочало продаж квитків на матч зі Штурмом
#Динамо Київ, #Штурм

Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 серпня, у польській Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола відбудеться перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та австрійським Штурмом. Початок гри – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Квитки на цей поєдинок доступні для придбання на онлайн-порталі, а з неділі, 31 липня – і у касах стадіону.

Каси працюють на території арени імені Владислава Крола (Stadion Miejski im. Władysława Króla), яка знаходиться за адресою aleja Unii Lubelskiej 2.

Графік роботи кас:

Неділя - 10:00-16:00

Понеділок - вівторок 10:00-19:00

Середа (день матчу) - з 10:00 до початку матчу

Купівля квитків ОНЛАЙН доступна після реєстрації за посиланням.

Вартість квитків складає від 40 до 150 польських злотих, залежно від обраного сектора. 

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