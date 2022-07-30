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Суркіс: Супрязі може знадобитися операція

Сьогодні 15:52 375 0
Ігор Суркіс розповів про проблеми нападника Владислава Супряги.
Суркіс: Супрязі може знадобитися операція
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Владислав Супряга має проблеми зі спиною.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс у коментарі Циганик Live.

"Супряга теж в Лодзі, він набрав якісь кондиції. У нього буде консультація в німецьких лікарів на тижні, вони скажуть, потрібна йому операція на спині чи ні.

Тому я поки не можу сказати, коли він буде в оптимальних кондиціях. Поки будемо обходитися тими хлопцями, які є в нас", – сказав Суркіс у програмі", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, Дніпро-1 розглядає варіант з орендою Супряги.

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