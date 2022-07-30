Суркіс: Супрязі може знадобитися операція

Джерело - Чемпіон.
Форвард Динамо Владислав Супряга має проблеми зі спиною.
Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс у коментарі Циганик Live.
"Супряга теж в Лодзі, він набрав якісь кондиції. У нього буде консультація в німецьких лікарів на тижні, вони скажуть, потрібна йому операція на спині чи ні.
Тому я поки не можу сказати, коли він буде в оптимальних кондиціях. Поки будемо обходитися тими хлопцями, які є в нас", – сказав Суркіс у програмі", - розповів Суркіс.
Нагадаємо, Дніпро-1 розглядає варіант з орендою Супряги.