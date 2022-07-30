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Президент Фенербахче: Не будемо просити вибачення перед Україною

Сьогодні 15:10 1381 0
Алі Коч прокоментував інцидент на матчі Ліги чемпіонів з Динамо
Президент Фенербахче: Не будемо просити вибачення перед Україною
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Фенербахче не буде просити вибачення в України за дії уболівальників клубу під час матчу з Динамо.

Про це розповів президент турецького клубу Алі Коч.

Актуально: Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо

"Ми не будемо просити вибачення перед Україною. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла він має просити вибачення перед нами. Ви, мабуть, були вражені прихильниками протилежної команди, які з трепетом ставляться до кожної теми в ЗМІ.

Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об‘єднанні, а не на розподілі. Є так багато факторів, які поділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці", - сказав Коч.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.

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