Президент Фенербахче: Не будемо просити вибачення перед Україною

Фенербахче не буде просити вибачення в України за дії уболівальників клубу під час матчу з Динамо.

Про це розповів президент турецького клубу Алі Коч.

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"Ми не будемо просити вибачення перед Україною. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла він має просити вибачення перед нами. Ви, мабуть, були вражені прихильниками протилежної команди, які з трепетом ставляться до кожної теми в ЗМІ.

Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об‘єднанні, а не на розподілі. Є так багато факторів, які поділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці", - сказав Коч.