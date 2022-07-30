Дніпро-1 веде переговори з вихованцем ПСЖ

Дніпро-1 може підписати чергового новачка

Дніпро-1 може підписати чергового легіонера.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

Дніпряни ведуть переговори з правим фулбеком Жорданом Ікоко. Останнім клубом 28-річного футболіста був болгарський Лудогорець, а тепер гравець є вільним агентом. На його рахунку 7 матчів у складі національної збірної Конго.

Ікоко є вихованцем ПСЖ, а також захищав кольори Гавра, Ланса та Генгама. За дорослу команду парижан не виступав, але відіграв 75 матчів у Лізі 1.

Очікується, що захисник найближчими днями прибуде в розташування Дніпра-1.

Раніше Дніпро-1 підписав шістьох нових гравців.