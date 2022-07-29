Дніпро-1 підписав шістьох нових гравців

У клубі відбувається кадрові зміни

Клуб УПЛ СК Дніпро-1 підписав шістьох нових футболістів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У команду на правах вільного агента перейшов ексгравець Зорі Артем Громов, а також п'ять гравців Металіста.

Хавбеки Руслан Бабенко, Сергій Горбунов та Володимир Танчик підписали повноцінні 2-річні контракти з Дніпром-1, а воротар Владислав Рибак та опорний півзахисник Едуард Сарапій перейшли на правах оренди.

Також сьогодні Дніпро-1 оголосив про призначення на посаду головного тренера Олександра Кучера. Його попереднім місцем роботи також був Металіст.