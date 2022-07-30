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Вербич зворушливо попрощався з Динамо

Сьогодні 09:28 263 0
Вербич покинув Динамо
Вербич зворушливо попрощався з Динамо
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Панатінаїкос, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич, який перейшов в грецький Панатінаїкос, попрощався з уболівальниками київського клубу.

Про це розповів словенський футболіст в Instagram.

"Шановні вболівальники Динамо, пишаюсь кожним прожитим тут днем. Я люблю Динамо, я люблю Київ і Україну. 4 роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. З перших днів я почував себе як удома.

Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю.

Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму. Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є і буде його батько. Динамо Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу. Вербич – динамівець назавжди", - написав словенець.

Нагадаємо, Вербич перейшов до грецького клубу.

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Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

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