Вербич зворушливо попрощався з Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич, який перейшов в грецький Панатінаїкос, попрощався з уболівальниками київського клубу.

Про це розповів словенський футболіст в Instagram.

"Шановні вболівальники Динамо, пишаюсь кожним прожитим тут днем. Я люблю Динамо, я люблю Київ і Україну. 4 роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. З перших днів я почував себе як удома.

Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю.

Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму. Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є і буде його батько. Динамо Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу. Вербич – динамівець назавжди", - написав словенець.