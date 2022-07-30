Зозуля зацікавив два іспанських клуби

Зозуля шукає новий клуб

Нападник Роман Зозуля може продовжити свою кар’єру в одному з іспанських клубів.

Про це повдіомляє Footboom.

Наразі українець перебуває в статусі вільного агента після закінчення терміну дії контракту з Фуенлабрадою, а зацікавленість в послугах 32-річного футболіста виявляють дві команди. Одна з них – Ельденсе, а інший клуб поки не називається.

Сторони можуть провести детальні перемовини щодо співпраці вже найближчим часом.

Ельденсе виступає в першому дивізіоні Королівської іспанської футбольної федерації. Це третя по силі ліга країни.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею.