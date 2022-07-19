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Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею

Сьогодні 23:11 194 0
Михайло Співаковський прокоментував трансферні цілі СК Дніпро-1
Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #Роман Зозуля, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Руслан Нещерет

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 цікавився воротарем Динамо Русланом Нещеретом та форвардом Фуенлабради Романом Зозулею.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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"Після того, як прийшли Красніков та Кучер, все змінилось концептуально. Я знаю, наприклад, що Дніпро-1 мав намір взяти в оренду Нещерета. Це б вирішило питання воротаря.

Знаю, якщо б перейшов іспанський тренер (Вісенте Гомес - прим.) замість Кучера, то вони б запросили Романа Зозулю. Перемовини вже велись на досить просунутому рівні. Все змінилося", - сказав Співаковський.

20-річний Руслан Нещерет в минулому сезоні провів 7 матчів у Юнацькій лізі УЄФА. 32-річний Роман Зозуля у 35 матчах у Сегунді забив 3 голи при 3 результативних передачах.та претендують на десяті.

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