Дніпро-1 цікавився Нещеретом та Зозулею

Дніпро-1 цікавився воротарем Динамо Русланом Нещеретом та форвардом Фуенлабради Романом Зозулею.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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"Після того, як прийшли Красніков та Кучер, все змінилось концептуально. Я знаю, наприклад, що Дніпро-1 мав намір взяти в оренду Нещерета. Це б вирішило питання воротаря.

Знаю, якщо б перейшов іспанський тренер (Вісенте Гомес - прим.) замість Кучера, то вони б запросили Романа Зозулю. Перемовини вже велись на досить просунутому рівні. Все змінилося", - сказав Співаковський.