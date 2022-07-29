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Суркіс: Вербич залишив Динамо

Сьогодні 19:09 1585 0
Функціонер - про відхід словенця
Суркіс: Вербич залишив Динамо
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Словенський півзахисник Беньямін Вербич залишив київське Динамо.

Про це повідомляє президент киян Ігор Суркіс.

"Він так вирішив. Ми не були сильно проти. У нас є молоді хлопці, будемо давати їм дорогу. Містер сказав теплі слова на прощання: "Я нікому не гарантую місце в складі, тобі 28 років, це твоє право".

Ми його відпустили, Вербич дуже багато зробив для команди. Але в останні роки його переслідували травми. Він перебував не в тих кондиціях, котрі потрібні сьогодні для Динамо. У нас є молоді та талановиті хлопці", - зазначив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Панатінаїкос практично закрив трансфер півзахисника Динамо Беньяміна Вербича.

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