Суркіс: Вербич залишив Динамо

Словенський півзахисник Беньямін Вербич залишив київське Динамо.

Про це повідомляє президент киян Ігор Суркіс.

"Він так вирішив. Ми не були сильно проти. У нас є молоді хлопці, будемо давати їм дорогу. Містер сказав теплі слова на прощання: "Я нікому не гарантую місце в складі, тобі 28 років, це твоє право".

Ми його відпустили, Вербич дуже багато зробив для команди. Але в останні роки його переслідували травми. Він перебував не в тих кондиціях, котрі потрібні сьогодні для Динамо. У нас є молоді та талановиті хлопці", - зазначив Суркіс.