Гравець узгодив перехід у грецький клуб

Панатінаїкос практично закрив трансфер півзахисника Динамо Беньяміна Вербича.

Про це повідомляє Sportday.gr.

Найближчими днями легіонер Динамо може покинути український клуб.

Після кількох тижнів перемовин із гравцем грецький клуб закрив трансфер 28-річного Вербича. Словенець в усній формі погодив з Панатінаїкосом угоду на три роки, скориставшись правилом ФІФА безперешкодно припиняти співпрацю з українськими клубами через війну.

Єдине, що залишилося узгодити – чи допоможе Беньямін київському Динамо у третьому раунді кваліфікації ЛЧ проти австрійського Штурма. Це стане відомо у найближчі день-два.

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.