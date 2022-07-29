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Карпати розгромили аматорський клуб

Сьогодні 18:11 288 0
Карпати розгромили аматорський клуб
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати впевнено перемогли одну з найкращих аматорських команд Львівщини Миколаїв з рахунком 5:0.

Героями зустрічі стали Амбросій Чачуа та Денис Кожанов, які забили по одному м’ячу та оформили по дві гольові передачі.

Контрольний матч
28 липня

Карпати - Миколаїв 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Кожанов, 2:0  -27 Тарануха, 3:0 - 57 Чачуа, 4:0 - 74Шах, 5:0 - 87 Приймак, 87.

Карпати: Фастов, Дуць, Болденков (Ломницький), Махнєв (Лобай), Галенков, Климець (Лень), Ткачук (Приймак), Рябов (Репета), Чачуа, Кожанов (Шах), Тарануха (Сидун).

Миколаїв: Данкович, Гурський, Іванишин, Федорів, Гірський, Федина, Заваляк, Дзюрах, Оленич, Юскевич, Зубар.

Нагадаємо Карпати зіграли внічию з Вересом у контрольному матчі.

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