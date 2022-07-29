Депай визначився зі своїм майбутнім у Барселоні

Нідерландець поділився своєю позицією із партнерами по команді

Нападник Барселони Мемфіс Депай не збирається йти з клубу.

Про це повідомляє Diario Sport.

Незважаючи на відчайдушне бажання каталонського клубу продати 28-річного нідерландця, гравець не збирається йти. У роздягальні Депай заявив партнерам по команді, що залишиться навіть якщо Барселона підпише ще шість нападників.

У цей футболіст займає чітку позицію, сказавши всім, що має намір повністю відпрацювати контракт із клубом, термін якого розрахований до літа 2023 року.

Раніше Ювентусу запропонували підписати Депая.