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Депай визначився зі своїм майбутнім у Барселоні

Сьогодні 18:25 285 0
Нідерландець поділився своєю позицією із партнерами по команді
Депай визначився зі своїм майбутнім у Барселоні
#Барселона, #Мемфіс Депай

Джерело - isport.ua.

Нападник Барселони Мемфіс Депай не збирається йти з клубу. 

Про це повідомляє Diario Sport.

Незважаючи на відчайдушне бажання каталонського клубу продати 28-річного нідерландця, гравець не збирається йти. У роздягальні Депай заявив партнерам по команді, що залишиться навіть якщо Барселона підпише ще шість нападників.

У цей футболіст займає чітку позицію, сказавши всім, що має намір повністю відпрацювати контракт із клубом, термін якого розрахований до літа 2023 року.

Раніше Ювентусу запропонували підписати Депая.

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