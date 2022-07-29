Депай влітку може змінити клуб

Нападник Мемфіс Депай, права на якого належать Барселоні, може продовжити кар'єру в Італії.

Про це повдіомляє Сorriere dello Sport

Іспанці запропонували послуги нідерландця Ювентусу.

Керівництво Барселони, як і тренерський штаб, не розраховує на Депая, який приєднався до команди минулого літа. Каталонці вирішують фінансові проблеми і тому вирішили продати 28-річного гравця.

За інформацією джерела, тренерський штаб Ювентуса зацікавлений у послугах Депая, на рахунку якого 37 матчів за Барселону, 13 голів та 2 результативні передач.

Раніше повідомлялося, що Депай хоче залишитися у Барселоні.