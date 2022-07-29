Головне
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:57 2471
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
Вчора 21:25 506
УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників Фенербахче під час матчу з Динамо
Вчора 19:54 889
Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем
Вчора 19:25 832
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо
Вчора 18:09 26037
Сабо: Далі Динамо з таким складом і такою грою буде важко
Вчора 15:55 2038
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Вчора 08:10 9340
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
27.07.2022 23:26 12988
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
27.07.2022 22:43 2529
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
27.07.2022 22:37 1189
Прямі трансляції

Ювентусу запропонували підписати Депая

Сьогодні 12:14 288 0
Депай влітку може змінити клуб
Ювентусу запропонували підписати Депая
Фото - gettyimages
#Барселона, #Депай, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Нападник Мемфіс Депай, права на якого належать Барселоні, може продовжити кар'єру в Італії.

Про це повдіомляє Сorriere dello Sport

Іспанці запропонували послуги нідерландця Ювентусу.

Керівництво Барселони, як і тренерський штаб, не розраховує на Депая, який приєднався до команди минулого літа. Каталонці вирішують фінансові проблеми і тому вирішили продати 28-річного гравця.

За інформацією джерела, тренерський штаб Ювентуса зацікавлений у послугах Депая, на рахунку якого 37 матчів за Барселону, 13 голів та 2 результативні передач.

Раніше повідомлялося, що Депай хоче залишитися у Барселоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО 2347
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо 26037
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 2471
Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса 5348
Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів 2918
Стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо Стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо 3073
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54351
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31618
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13708
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12408
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20140
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26328 1