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Тіна Кароль виконає гімн України перед матчем Евертон - Динамо

Сьогодні 14:11 595 0
Матч розпочнеться о 21:45
Тіна Кароль виконає гімн України перед матчем Евертон - Динамо
#Динамо Київ, #Евертон

Джерело - 1plus1.uа.

Сьогодні, 29 липня, в Ліверпулі відбудеться благодійний матч Евертон - Динамо.

Про це повідомляє 1plus1.uа.

Перед початком зустрічі Тіна Кароль а капела виконає гімн України. Також будуть виступи переможця британського шоу The Voice 2021 Craig Eddie, швейцарського гурту Kadebostany та учасниці Голосу країни Інесса Грицаєнко.

Буде виконано пісню Ой у лузі червона калина. Її заспівають за участі хорового колективу українок, чиї чоловіки наразі боронять Україну на фронті. 

Гра відбудеться у Ліверпулі на стадіоні Гудісон Парк, початок - о 21:45 за київським часом.

Раніше стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо.

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