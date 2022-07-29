Тіна Кароль виконає гімн України перед матчем Евертон - Динамо

Матч розпочнеться о 21:45

Сьогодні, 29 липня, в Ліверпулі відбудеться благодійний матч Евертон - Динамо.

Про це повідомляє 1plus1.uа.

Перед початком зустрічі Тіна Кароль а капела виконає гімн України. Також будуть виступи переможця британського шоу The Voice 2021 Craig Eddie, швейцарського гурту Kadebostany та учасниці Голосу країни Інесса Грицаєнко.

Буде виконано пісню Ой у лузі червона калина. Її заспівають за участі хорового колективу українок, чиї чоловіки наразі боронять Україну на фронті.

Гра відбудеться у Ліверпулі на стадіоні Гудісон Парк, початок - о 21:45 за київським часом.

Раніше стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо.