Динамо вирушило до Ліверпуля на матч з Евертоном

Матч відбудеться 29 липня

Після переможного матчу проти Фенербахче (2:1) у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів динамівці наступного дня взяли курс на Туманний Альбіон.

З аеропорту столиці Туреччини "біло-сині" вилетіли до Манчестера. Після прильоту динамівці подолають ще 60 км автобусом до Ліверпуля.

У цьому місті на підопічних Мірчі Луческу чекає зустріч з Евертоном. Матч відбудеться в рамках благодійного турне киян Match For Peace! Stop The War ("Матч За Мир! Зупинимо Війну!). Виручені від продажу квитків кошти будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, викликаних війною росії в Україні.

Поєдинок Евертон - Динамо відбудеться у п'ятницю, 29 липня, початок – о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на каналі Динамо Київ у Youtube.

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.