Головне
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:57 2471
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
Вчора 21:25 506
УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників Фенербахче під час матчу з Динамо
Вчора 19:54 889
Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем
Вчора 19:25 832
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо
Вчора 18:09 26041
Сабо: Далі Динамо з таким складом і такою грою буде важко
Вчора 15:55 2038
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Вчора 08:10 9340
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
27.07.2022 23:26 12989
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
27.07.2022 22:43 2529
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
27.07.2022 22:37 1189
Прямі трансляції

УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників

Сьогодні 08:38 1531 0
УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників
#Динамо Київ, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Фенербахче

Джерело - uaf.uа.

Українська асоціація футболу надіслала звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького Фенербахче під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського Динамо в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо

У ньому, зокрема, йдеться про те, що 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 між ФК Фенербахче та ФК Динамо (Київ) на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу в місті Стамбул (Туреччина) після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники ФК Фенербахче здійснювали неприйнятні скандування.

З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо 26041
Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса 5349
Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО 2348
Стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо Стало відомо, хто транслюватиме матч Евертон - Динамо 3073
Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів 2919
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 2471
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 204606
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1169
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25088
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36161
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 974
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22984