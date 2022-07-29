УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників

Українська асоціація футболу надіслала звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького Фенербахче під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського Динамо в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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У ньому, зокрема, йдеться про те, що 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 між ФК Фенербахче та ФК Динамо (Київ) на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу в місті Стамбул (Туреччина) після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники ФК Фенербахче здійснювали неприйнятні скандування.

З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.