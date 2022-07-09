Головне
Динамо переграло Люцерн у контрольному матчі
Вчора 21:24 551
Горуна вийшов до півфіналу Всесвітніх ігор
Вчора 22:54 162
Бараннік став срібним призером Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:32 186
Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну
Вчора 22:24 619
Усик стане вільним агентом після другого бою з Джошуа
Вчора 20:27 566
Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова
Вчора 18:39 1489
Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря
Вчора 17:24 312
Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги
Вчора 16:24 861
Всесвітні ігри-2022. 9 липня на старт вийдуть 33 українських спортсмени
Вчора 16:08 604
Україна - сьома в медальному заліку Всесвітніх ігор після першого дня змагань
Вчора 16:04 453
Прямі трансляції

Депай хоче залишитися у Барселоні

Вчора 23:11 260 0
Депай хоче залишитися у Барселоні
#Барселона

Джерело - Tribuna.com.

Майбутнє форварда Барселони Мемфіса Депая під питанням.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Клуб близький до продовження контракту з Усманом Дембеле та працює над трансфером Рафіньї з Лідса. Головний тренер Хаві цінить Депая, проте в пріоритеті на лівому фланзі має Ансу Фаті, а також може там ставити Дембеле або Рафінью.

Сам Мемфіс хоче лишитися в Барселоні. Він знав, що клуб збирається продати його влітку, але скоро відновлюються тренування, а по нідерландцю не було пропозицій. Тому поки незрозуміло, яка його доля в клубі. Але якщо він лишиться до зими, з ним продовжать контракт, бо чинний до 2023 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги 861
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 3198
Терлюга виграла золоту медаль Всесвітніх ігор-2022 Терлюга виграла золоту медаль Всесвітніх ігор-2022 791
Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США 1020
Гречко принесла Україні першу золоту медаль Всесвітніх ігор-2022 Гречко принесла Україні першу золоту медаль Всесвітніх ігор-2022 729
Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова 1489
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7611 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175284 6
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18141
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11115
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20599 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5641