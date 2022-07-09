Депай хоче залишитися у Барселоні

Майбутнє форварда Барселони Мемфіса Депая під питанням.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Клуб близький до продовження контракту з Усманом Дембеле та працює над трансфером Рафіньї з Лідса. Головний тренер Хаві цінить Депая, проте в пріоритеті на лівому фланзі має Ансу Фаті, а також може там ставити Дембеле або Рафінью.

Сам Мемфіс хоче лишитися в Барселоні. Він знав, що клуб збирається продати його влітку, але скоро відновлюються тренування, а по нідерландцю не було пропозицій. Тому поки незрозуміло, яка його доля в клубі. Але якщо він лишиться до зими, з ним продовжать контракт, бо чинний до 2023 року.