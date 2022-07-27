Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 2946
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Сьогодні 18:55 26
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1453
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 1158
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Вчора 22:34 14292
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3808
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
Вчора 20:55 704
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:49 4826
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Вчора 09:39 3155
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Вчора 09:17 1335
Прямі трансляції

Федерація футболу Франції прийняла остаточне рішення щодо Бордо

Сьогодні 17:25 411 0
Вирішено повернути клуб у другу лігу Франції
Федерація футболу Франції прийняла остаточне рішення щодо Бордо
#Бордо

Джерело - footboom.com.

Федерація футболу Франції сьогодні, 27 липня, на засіданні свого виконавчого комітету прийняла остаточний вердикт щодо футбольного клубу Бордо.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Вирішено повернути Бордо в другу лігу Франції. Зазначимо, раніше цей відомий та титулований клуб було переведено до третьої ліги, за вердиктом фінансового органу країни DNCG.

Нагадаємо, в минулому сезоні Бордо посів останнє 20 місце в Лізі 1, та вибув до другого дивізіону, але через фінансові порушення отримав покарання у вигляді ще більш значного пониження в класі. 

Раніше, Бордо може зберегти українця Ігнатенка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 12240
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1766
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4651
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2946
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3808
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО 14292
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 118189
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16404 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176107 6
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16759
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24125
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 169601 3