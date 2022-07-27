Вирішено повернути клуб у другу лігу Франції

Федерація футболу Франції сьогодні, 27 липня, на засіданні свого виконавчого комітету прийняла остаточний вердикт щодо футбольного клубу Бордо.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Вирішено повернути Бордо в другу лігу Франції. Зазначимо, раніше цей відомий та титулований клуб було переведено до третьої ліги, за вердиктом фінансового органу країни DNCG.

Нагадаємо, в минулому сезоні Бордо посів останнє 20 місце в Лізі 1, та вибув до другого дивізіону, але через фінансові порушення отримав покарання у вигляді ще більш значного пониження в класі.

Раніше, Бордо може зберегти українця Ігнатенка.