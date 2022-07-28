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УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників Фенербахче під час матчу з Динамо

Сьогодні 19:54 309 0
УЄФА розпочав розслідування щодо поведінки вболівальників Фенербахче під час матчу з Динамо
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників ФК Фенербахче під час матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Призначено інспектора з етики та дисципліни.

Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників Фенербахче під час другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23, матчу-відповіді між Фенербахче та ФК Динамо Київ зіграло 27 липня 2022 року в Стамбулі, Туреччина.

Інформація з цього приводу буде надана згодом.

Нагадаємо, що частина вболівальників турецького клубу співала пісню про президента росії володимира путіна під час матчу з Динамо (1:2).

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