Джерело - Чемпіон.

УЄФА розпочав дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників ФК Фенербахче під час матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з Динамо.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Призначено інспектора з етики та дисципліни.

Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо ймовірної неналежної поведінки вболівальників Фенербахче під час другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23, матчу-відповіді між Фенербахче та ФК Динамо Київ зіграло 27 липня 2022 року в Стамбулі, Туреччина.

Інформація з цього приводу буде надана згодом.

Нагадаємо, що частина вболівальників турецького клубу співала пісню про президента росії володимира путіна під час матчу з Динамо (1:2).