Матвієнко повернувся до загальної групи Шахтаря

Український захисник відновив повноцінні тренування

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розпочав тренуватися в загальній групі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше 26-річний футболіст займався за індивідуальною програмою на зборах гірників у Нідерландах.

Також український захисник пропустив контрольні ігри проти Фортуни Сіттард (3:3) та Аякса (1:3).

Минулого сезону Матвієнко провів за Шахтар у всіх турнірах 23 матчі, забивши гол і віддавши одну результативну передачу.