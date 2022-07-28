Матвієнко повернувся до загальної групи Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розпочав тренуватися в загальній групі команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Раніше 26-річний футболіст займався за індивідуальною програмою на зборах гірників у Нідерландах.
Також український захисник пропустив контрольні ігри проти Фортуни Сіттард (3:3) та Аякса (1:3).
Микола Матвієнко повернувся до занять у загальній групі! 🧡⚒#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/8dyiOXrQYm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 28, 2022
Минулого сезону Матвієнко провів за Шахтар у всіх турнірах 23 матчі, забивши гол і віддавши одну результативну передачу.