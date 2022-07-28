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Матвієнко повернувся до загальної групи Шахтаря

Сьогодні 17:55 147 0
Український захисник відновив повноцінні тренування
Матвієнко повернувся до загальної групи Шахтаря
#Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розпочав тренуватися в загальній групі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше 26-річний футболіст займався за індивідуальною програмою на зборах гірників у Нідерландах.

Також український захисник пропустив контрольні ігри проти Фортуни Сіттард (3:3) та Аякса (1:3).

Минулого сезону Матвієнко провів за Шахтар у всіх турнірах 23 матчі, забивши гол і віддавши одну результативну передачу.

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