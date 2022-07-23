Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграв внічию у контрольному матчі з Фортуною Сіттард.
Гра завершилась з рахунком 3:3.
Контрольний матч
22 липня
Фортуна Сіттард - Шахтар 3:3 (2:2)
Голи: 1:0 - 11 Нослін, 2:0 - 14 Сеунтьєнс, 2:1 - 36 Сікан, 2:2 - 45 Степаненко, 2:3 - 63, 3:3 - 68 Нослін
Шахтар: Трубін (Пятов, 46), Корнієнко (Кащук, 46), Степаненко (Топалов, 46), Тотовицький (Чех, 46), Сікан (Кулаков, 46), Джурасек (Судаков, 46), Бондар (Савченко, 46), Криськів (Очеретько, 46), Конопля (Кірюханців, 46), Удод (Козик, 46), Вакула (Мудрик, 46).
Нагадаємо, Шахтар зіграє товариський матч з Ромою.