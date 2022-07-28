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Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:41 1266 0
Матчі відбудуться 3 та 9 серпня
Динамо оголосило дати та місце проведення матчів зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Штурм

Джерело - ФК Динамо.

Перший матч Динамо та Штурму у третьому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів буде для української команди номінально домашньою та відбудеться на стадіоні ЛКС у польській Лодзі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Матч буде зіграно 3 серпня, початок - о 20.00 за місцевим часом (21.00 за київським).

Матч-відповідь запланований на 9 серпня. Гру прийматиме домашня арена Штурма у Граці. Стартовий свисток пролунає о 20.30 за місцевим часом (21.30 за київським).

Раніше Динамо переграло Фенербахче у другому етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

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