Півзахисник Металіста підписав контракт із Дніпром-1

Джерело - footboom.com.
Півзахисник Металіста Руслан Бабенко перейшов у Дніпро-1.
Про це повідомляє Footboom.
Футболіст підписав контракт із дніпрянами на 2 роки. Подробиці трансферу 30-річного українця поки що невідомі.
Бабенко приєднався до Металіста на початку липня, залишивши житомирське Полісся. За харківську команду він зіграв лише в товариському матчі проти турецького Бодрумспор (1:0). Угода гравця з харків'янами розрахована до кінця сезону 2022/23.
Портал Transfermarkt оцінює Бабенка у 350 тисяч євро.