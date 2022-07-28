Півзахисник Металіста підписав контракт із Дніпром-1

СК Дніпро-1 підписав чергового гравця Металіста

Півзахисник Металіста Руслан Бабенко перейшов у Дніпро-1.

Про це повідомляє Footboom.

Футболіст підписав контракт із дніпрянами на 2 роки. Подробиці трансферу 30-річного українця поки що невідомі.

Бабенко приєднався до Металіста на початку липня, залишивши житомирське Полісся. За харківську команду він зіграв лише в товариському матчі проти турецького Бодрумспор (1:0). Угода гравця з харків'янами розрахована до кінця сезону 2022/23.

Портал Transfermarkt оцінює Бабенка у 350 тисяч євро.

Раніше аргентинець Бланко прибув у розташування Дніпра-1.