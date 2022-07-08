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Металіст підписав трьох футболістів

Сьогодні 17:39 293 0
Металіст підписав трьох футболістів
#Руслан Бабенко, #Металіст, #Дмитро Коркішко, #Данило Книш

Джерело - ФК Металіст.

Півзахисники Дмитро Коркішко, Руслан Бабенко та Данило Книш стали гравцями харківського Металіста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дмитро Коркішко є вихованцем київського Динамо та має чималий досвід виступів в УПЛ. Попереднім клубом Коркішка був казахський Актобе. Амплуа футболіста - лівий вінгер. Дмитро підписав контракт на один рік.

Данило Книш - також вихованець столичного Динамо. Дебютував на рівні УПЛ у 2017 році у складі Сталі (Кам'янське). До Металіста Данило перейшов із Минаю, де був футболістом основи. Грає на позиції правого вінгера. Тривалість контракту - два роки.

Руслан Бабенко перші кроки у професійній кар'єрі робив у дніпровському Дніпрі. Має досвід виступів за луганську Зорю, одеський Чорноморець, донецький Олімпік, а попереднім його клубом було житомирське Полісся. Руслан Бабенко - центральний півзахисник. З Металістом підписав контракт на один рік.

Крім того, Металіст досяг домовленості про річне продовження контрактів із захисниками Володимиром Шопіним та Віталієм Федорівим.

Нагадаємо три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.

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