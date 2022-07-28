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Жезус назвав ключовий момент матчу з Динамо

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Жезус назвав ключовий момент матчу з Динамо
#Динамо Київ, #Жезус, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - football24.ua.

Вилучення стало вирішальним моментом у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів між Фенербахче та Динамо.

Про це розповів головний тренер турецького клубу Жорже Жезуш.

"Фенербахче грав краще до перерви. У нас було 7 ударів, у суперника не було жодного. Думав, що ми вели гру від початку матчу до вилучення Юксека. У нас не просто залишилось 10 гравців, ми втратили структуру. Фенербахче відступив, але, незважаючи на це, команда зберегла мужність, боролась, здобула пенальті, який не змогла реалізувати. Я давав багато вказівок збоку, тому що нам не вистачало одного гола, але це не врятувало. Команда може йти з високо піднятою головою завдяки своїм старанням.

Трансфери відбуваються з мого дозволу. Однак говорити про це стосовно цього матчу некоректно. Я впевнений, що наші вболівальники, які прийшли на стадіон, пішли додому задоволеними. Вилучення було вирішальним для нас, воно вплинуло на наш контроль. Ми багато бігали, боролися, не здавались, але наша фізична підготовка була недостатньою в останні моменти гри.

Я бачу фізичні умови гравців. У першому матчі в Польщі у команди не було жодних проблем, ми були хороші, і було б неправильно змінювати цю команду. Причина, через яку Фенербахче вилетів сьогодні, полягала не в складі, а в тому, що ми залишились вдесятьох. Динамо – дуже хороша команда. Барселоні та Баварії також було важко проти них в Лізі чемпіонів в минулому сезоні.

Причина, через яку я замінив Емре Мора (він не вийшов на другий тайм – прим.) – суто фізична. Він сказав, що почувався погано через 10 хвилин. Мор сказав, що йому було важко стежити за крайнім захисником суперника. Хоча нам не вистачало одного, гравці забезпечили організацію, і ми зіграли внічию в основний час.

Друга жовта картка Юксека складна, він першим торкнувся м'яча. Ісмаїл вперше грав на такому рівні. Це нормальна ситуація, але я не люблю говорити про арбітра. Треба сказати про трансфери, Фенербахче розпочав сезон дуже рано, і купувати гравців непросто. Ми перебуваємо у складному періоді трансферного процесу. Останні тижні зазвичай є вирішальними. Тому зараз важко говорити про нові підписання. Це непростий час для підписання новачків", – відзначив Жезус.

Нагадаємо, Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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