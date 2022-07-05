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Бордо може втратити професійний статус

Сьогодні 21:34 112 0
Борг клубу становить 52 мільйони євро
Бордо може втратити професійний статус
#Бордо

Джерело - RMC Sport.

Французький футбольний орган DNCG відхилив апеляцію Бордо щодо переведення в третій по силі дивізіон країни.

Про це повідомляє RMC Sport.

Покарання було пов’язано з фінансовими проблемами клубу. Після першої невдалої спроби апеляції Бордо має намір звернутися в Французький національний олімпійський і спортивний комітет (CNOSF).

Наразі борг становить 52 мільйони євро. Клуб може подати заяву про банкрутство та ліквідацію команди, після чого відродитися в статусі любительської команди в п’ятому дивізіоні Франції.

Нагадаємо, Бордо може зберегти українця Ігнатенка.

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