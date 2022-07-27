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Тренер Зорі вимагає нових трансферів

Сьогодні 13:23 431 0
Патрік ван Леувен прокоментував склад Зорі
Тренер Зорі вимагає нових трансферів
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зорі необхідно підсилювати склад перед стартом наступного сезону.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Ми, звісно, ​​ще дивимось футболістів. У нас незабаром гра в Лізі конференцій. Сподіваємось, це буде довгий сезон, тому ми маємо посилювати команду.

В нас молода команда. Ми маємо брати досвідчених футболістів, які зможуть нам допомогти. У мене немає проблем із футболістами, які у нас є, але треба посилювати команду для конкуренції, щоб був баланс за якістю та за віком футболістів, щоб один міг замінити іншого, - сказав ван Леувен.

Раніше Зоря подала заявку на сезон УПЛ.

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