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Зоря подала заявку на сезон УПЛ

Сьогодні 17:19 188 0
Зоря подала заявку на сезон УПЛ
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря визначилася із заявкою на сезон-2022/23 в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заявка Зорі: Даниїл Алефіренко, Ахмед Алібеков, Назар Байрук, Арсеній Батагов, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Роман Вантух, Крістіан, Олег Данченко, Антон Жилкін, Максим Імереков, Владислав Кабаєв, Ярослав Кисіль, Максим Луньов, Дмитро Мацапура, Микола Михайленко, Дмитро Мишньов, Денис Нагнойний, Єгор Назарина, Олександр Сапутін, Максим Сміян, Ігор Снурніцин, Юрій Тлумак, Максим Хлань, В'ячеслав Чурко.

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