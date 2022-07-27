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Боруссія Дортмунд зацікавилась Тюрамом

Сьогодні 14:28 220 0
Боруссія Дортмунд зацікавилась Тюрамом
#Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд зацікавилась нападником Менхенгладбаха Маркусом Тюрамом. 

Про це повідомляє журналіст Ронан Мерфі 

"Джмелі" продовжують пошуки заміни для Себастьяна Алле, але відкидають варіанти із довгостроковими контрактами. 

Наприклад, через це Дортмунд припинив активні кроки в бік Антоні Модеста з Кельну. 

Маркус Тюрам перейшов до Боруссії Менхенгладбах влітку 2019 року з Генгаму. За три сезони у складі "жеребців" французький нападник відмітився 28 голами та 22 асистами у 102 матчах за клуб. 

Раніше Боруссія визначила можливу заміну Алле.

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