Боруссія Дортмунд розглядає низку форвардів на заміну Себастьєну Алле.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У 28-річного нападника було виявлено пухлину яєчка. Прогнози щодо його повернення стануть відомими до кінця тижня.

Якщо потрібно, дортмундці можуть спробувати підписати Мауро Ікарді (ПСЖ), Кшиштофа Пйонтека (Герта), Едіна Джеко (Інтер) або Джона Кордобу (Краснодар).

