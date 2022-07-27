Ребров назвав гравців Динамо, які можуть заграти у ТОП-чемпіонатах

Нинішні лідери Динамо Віктор Циганков, Ілля Забарний та Микола Шапаренко готові перебратися до ТОП-чемпіонатів.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Достатньо гравців "Динамо" готові. Я думаю, що у Циганкова, Шапаренка чи Забарного, який у 19 років уже лідер Динамо, має шанс заграти в Європі. Вони вже показали себе на рівні Ліги чемпіонів і грали, я вважаю, досить впевнено.

Важко назвати одне прізвище, але лідери команди не загубляться в Європі", - сказав Ребров.